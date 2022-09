De Nederlandse waterpolosters hebben vrijdag op het EK in het Kroatische Split naast de bronzen medaille gegrepen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis verloor de troostfinale met 13-16 van Italië.

Nederland kon in het eerste kwart goed mee met Italië, maar keek na een kwartier toch tegen een 4-5-achterstand aan. De Italiaanse vrouwen breidden de voorsprong even later zelfs uit naar drie goals.

Oranje knokte zich echter terug in de wedstrijd. De formatie van Doudesis kwam op gelijke hoogte (8-8) en in het derde kwart pakte men zelfs de leiding.

In het laatste kwart hoopte Oranje de voorsprong van 12-10 vast te houden, maar Italië herpakte zich sterk. De Italianen kwamen met nog anderhalf minuut spelen op 13-14.

In de hectische slotfase kreeg Simone van de Kraats rood bij Oranje. Daarna kon Nederland geen vuist meer maken en breidde Italië de score zelfs uit naar 13-16, mede door een benutte penalty.

Door de nederlaag eindigen de Nederlandse waterpolosters als vierde op het EK. In 2018 werd Oranje nog Europees kampioen. Dat betekende na 1985, 1987, 1989 en 1993 de vijfde Europese titel.