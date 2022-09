Femke Bol heeft donderdag op overtuigende wijze goud gewonnen op de 400 meter horden bij de Diamond League-finale in Zürich. Daarmee sloot de Nederlandse een topseizoen, waarin ze drie Europese titels en twee keer WK-zilver won, in stijl af.

De 22-jarige Bol nam bij het ingaan van de laatste 100 meter de leiding in de wedstrijd en stond die vervolgens niet meer af. Met een tijd van 53,03 seconden was ze ruim een halve seconde sneller dan nummer twee Gianna Woodruff (53,72). Janieve Russell uit Jamaica werd derde in 53,77.

Met de overwinning in Zürich mag Bol zich voor het tweede jaar op rij Diamond League-kampioene noemen. Vorig jaar was de Amersfoortse ook al de beste op de 400 meter horden. Ze mag opnieuw ruim 30.000 euro aan prijzengeld bijschrijven.

Voor Bol komt hiermee een einde aan een topseizoen. De Nederlandse werd twee keer wereldkampioen indoor, pakte twee zilveren medailles outdoor en schreef vorige maand geschiedenis met drie gouden medailles bij de EK outdoor in München. Daarnaast won ze alle vijf wedstrijden in de Diamond League waaraan ze deelnam.

Bol moest de wereldtitel op de 400 meter horden laten aan haar rivale Sydney McLaughlin. De Amerikaanse was niet van de partij in Zürich. Bol viert de komende vier weken een welverdiende vakantie, waarna ze zich gaat richten op het nieuwe seizoen.

De andere drie Nederlanders die donderdagavond in actie kwamen, konden zich niet onderscheiden. Lieke Klaver werd in 51,55 zevende op de 400 meter. Liemarvin Bonevacia sloot de 400 meter eveneens als zevende af in 45,84. Nick Smidt werd achtste op de 400 meter horden in 51,82.

Femke Bol in 2022 WK indoor: 2 x zilver (400 meter, 4x400 meter)

WK outdoor: 2 x zilver (400 meter horden, 4x400 meter gemengd)

EK outdoor: 3 x goud (400 meter, 400 meter horden, 4x400 meter)

Diamond League: 5 zeges in 5 races (400 meter horden)