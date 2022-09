De Nederlandse hockeyers nemen het in de groepsfase van het WK in januari op tegen Nieuw-Zeeland, Maleisië en Chili. Dat blijkt donderdag uit de loting voor het mondiale eindtoernooi in India.

Nieuw Zeeland is op papier de zwaarste tegenstander voor Nederland. De 'Kiwi's' zijn sinds 1998 onafgebroken van de partij op het WK en staan negende op de wereldranglijst. Oranje is op die lijst achter Australië en België de nummer drie.

Nederland, dat met Chili een debutant op WK-niveau treft, was bij de loting als groepshoofd aangewezen. Ook India, Australië en België hadden zo'n geplaatste status, waardoor die vier landen elkaar niet konden treffen.

Titelverdediger België werd gekoppeld aan Duitsland, Zuid-Korea en Japan en is ingedeeld in groep B. De andere twee poules bestaan uit Australië, Zuid-Afrika, Frankrijk en Argentinië (groep A) en India, Wales, Spanje en Engeland (groep D).

Laatste Nederlandse wereldtitel dateert uit 1998

De poulewinnaars op het WK plaatsen zich - net zoals bij de vrouwen - direct voor de kwartfinales van het WK. De nummers twee en drie hebben ook nog kans om verder te komen en moeten een tussenronde spelen voor een plek bij de laatste acht.

In India jaagt de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee op de eerste Nederlandse wereldtitel sinds 1998. Op de afgelopen twee edities verloor Oranje in de eindstrijd en moest genoegen worden genomen met zilver.

De wedstrijden tijdens het WK hockey worden gespeeld in Bhubaneswar en Rourkela. De twee steden liggen zo'n 300 kilometer van elkaar verwijderd. Het wedstrijdschema (locaties en tijden) wordt later dit jaar vrijgegeven.