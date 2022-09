De Nederlandse waterpolosters hebben zich woensdag niet weten te plaatsen voor de finale van het EK in het Kroatische Split. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis ging bij de laatste vier met 7-10 onderuit tegen titelverdediger Spanje.

Na de monsterzege op Frankrijk (22-3) in de kwartfinales had Oranje het tegen Spanje vanaf de eerste minuut lastig. De formatie van Doudesis keek al snel tegen een achterstand aan en ging met een 3-5-achterstand de rust in.

Dankzij twee treffers van Brigitte Sleeking kwam Nederland aan het einde van het derde kwart op gelijke hoogte, maar al snel kwam Spanje weer op voorsprong. Die gaf de regerend Europees kampioen niet meer uit handen.

Spanje breidde de voorsprong in het laatste kwart snel uit naar 6-10 en dat bleek de genadeklap voor Oranje. Sleeking deed met haar derde goal van de wedstrijd nog wat terug in de slotfase, maar spannend werd het niet meer in de Spaladium Arena in Split.

Oranje strijdt om brons tegen Griekenland of Italië

Door de nederlaag komt Oranje vrijdag in de strijd om het brons uit. Daarin is Griekenland of Italië de tegenstander. Die twee landen staan later op de avond tegenover elkaar in de andere halve finale.

Spanje veroverde twee jaar geleden voor de tweede keer de Europese titel. Nederland moest zich toen tevredenstellen met de vierde plaats.

In 2018 werden de Nederlandse waterpolosters nog Europees kampioen. Dat betekende na 1985, 1987, 1989 en 1993 de vijfde Europese titel.