Jessica Schilder is er woensdag bij de Diamond League-finale in Zürich net niet in geslaagd op het podium te eindigen bij het kogelstoten. De Europees kampioene moest genoegen nemen met de vierde plaats. Op de 5.000 meter kwam Sifan Hassan als vijfde over de finish.

De 23-jarige Schilder noteerde bij haar beste worp een afstand van 19,06 meter. Daarmee kwam de Volendamse 40 centimeter tekort voor de derde plaats, die werd opgeëist door de Portugese Auriol Dongmo.

Schilder liet Dongmo vorige maand bij het EK nog ruim achter zich. Ze schreef in München geschiedenis door in een nationaal record (20,24 meter) als eerste Nederlandse de Europese titel bij het kogelstoten te veroveren. Jorinde van Klinken pakte toen het brons, maar zij deed niet mee in Zürich.

De overwinning in de Zwitserse stad ging naar de Amerikaanse Chase Ealey. De wereldkampioene kwam tot een afstand van 20,19 meter en gooide 63 centimeter verder dan de Canadese Sarah Mitton.

Op de 5.000 meter wist Hassan geen podiumplaats te bemachtigen. De Nederlandse kon in de slotfase het tempo van vier concurrenten niet meer volgen en werd in 14.37,05 vijfde. De atletes liepen op een speciaal aangelegde tartanbaan rondjes om het Operahuis in het centrum van Zürich.

Beatrice Chebet ging in 14.31,03 met de overwinning aan de haal. De Keniaanse bleef haar landgenote Margaret Kipkemboi net voor. De Ethiopische Gudaf Tsegay passeerde als derde de finish en hield haar landgenote Ejgayehu Taye slechts vier honderdsten van een podiumplaats af.