Voor Femke Bol komt er donderdagavond bij de Diamond League-finale in Zwitserland een einde aan een uitzonderlijk goed seizoen. De 22-jarige Nederlandse behoort na twee zilveren WK-medailles en drie Europese titels tot de nieuwe sterren van de atletiek.

Na de 400 meter horden in het historische Letzigrund-stadion in Zürich kan Bol tijdens haar vakantie eindelijk een paar weken afscheid nemen van de Excel-bestanden die de afgelopen maanden haar leven hebben bepaald.

Bol krijgt van haar coach Laurent Meuwly voor elke wedstrijd een schema waarin minutieus beschreven staat hoe haar dagen eruit zullen zien - van het ontbijt tot een mogelijke podiumceremonie. Dat geeft de Amersfoortse houvast en helpt haar om de spanning en druk die bij races horen zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

"Toen Femke zestien of zeventien was, had ze soms wat moeite om met de druk om te gaan", zegt Bram Peters, die samen met Meuwly de coaching van Bol op zich neemt, tegen NU.nl. "Inmiddels heeft ze geleerd om heel erg taakgericht te werken."

"Door die schema's weet ze waar ze aan toe is en is ze altijd alleen maar bezig met het hier en nu. Ze maakt zich niet druk om spanning of wat mensen van haar vinden, maar alleen om zaken waar ze controle over heeft. Ik denk dat veel sportpsychologen Femke zullen aanwijzen als het voorbeeld van een atleet die het mentale gedeelte richting de perfectie uitvoert."

Femke Bol in 2022 WK indoor: 2x zilver (400m, 4x400m)

WK outdoor: 2x zilver (400m horden, 4x400m gemengd)

EK outdoor: 3x goud (400m, 400m horden, 4x400m)

Diamond League: 4 zeges in 4 races (400m horden)

Bol schreef geschiedenis met drie keer goud op EK

De cijfers van het outdoorseizoen bewijzen dat Bol ondanks haar jonge leeftijd in staat is om maandenlang een constant hoog niveau te halen. Ze liep sinds begin juni dertien races op de 400 meter of de 400 meter horden en won er twaalf. Haar enige 'nederlaag' was in de WK-finale van de 400 meter horden, toen ze tweede werd.

"Femke kan me niet meer verbazen met wat ze op de baan laat zien", zegt Peters, die al jaren met Bol werkt. "Maar ik heb me dit jaar wel verbaasd over hoe goed ze zichzelf mentaal scherp heeft weten te houden. Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend om steeds zo ver boven de rest uit te steken."

Haar hoogtepunt van 2022 beleefde Bol vorige maand bij de Europese kampioenschappen in München, waar ze goud pakte op de 400 meter, de 400 meter horden én de 4x400 meter. Ze is pas de zevende atleet in 88 jaar met drie titels op één EK, maar een dag na het toernooi was ze alweer bezig met haar laatste twee (Diamond League-)races van het seizoen.

"Veel atleten zouden na zo'n succesvol toernooi even willen ontladen en ervan willen genieten. Maar Femke keek meteen weer vooruit, daarin is ze echt uniek", zegt Peters. "Ze heeft dat van jongs af aan. Ze durfde al heel vroeg de keuze te maken om niet naar een feestje te gaan, omdat ze een paar weken later een belangrijke wedstrijd had. De afgelopen jaren is ze daar nog professioneler in geworden. Ze weet heel goed wat ze moet doen."

Peters weet zeker dat daar de komende jaren niets aan gaat veranderen, ook niet nu Bol definitief een grote naam is geworden in de atletiek. "Femke is ontzettend down to earth. Ze is al haar hele carrière zichzelf, ook voor de camera. Ze weet waar ze vandaan komt en blijft gewoon Femke."

Sydney McLaughlin (links) is de enige atlete die Femke Bol dit outdoorseizoen versloeg op de 400 meter horden. Sydney McLaughlin (links) is de enige atlete die Femke Bol dit outdoorseizoen versloeg op de 400 meter horden. Foto: AP

Bol blijft zich concentreren op de 400 meter horden

Bol blijft ook gewoon de 400 meter horden lopen, ondanks haar succes op de 400 meter vlak bij de EK. "De 400 horden is zó veel leuker", zei ze na haar hattrick in München tegen de NOS. "Dat is mijn onderdeel en dat zal het voorlopig wel blijven ook. Ik doe wat ik het allerleukste vind, waar mijn hart ligt."

Dat betekent dat Bol normaal gesproken nog jaren moet strijden tegen Sydney McLaughlin, die in juli bij de WK in Eugene in een nieuw wereldrecord goud op de 400 meter horden pakte. De 23-jarige Amerikaanse was ruim anderhalve seconde sneller dan nummer twee Bol (50,68 om 52,27).

"Femkes niveau dit jaar was van een andere planeet, maar er loopt ook nog iemand op de 400 horden die uit een ander universum komt", zegt Peters met een knipoog. "Het wordt een flinke kluif om het gat met McLaughlin te dichten, maar we willen met Femke zo dicht mogelijk naar dat niveau toe kruipen."

Het is een doel waar Bol en haar coaches over een paar weken weer aan gaan werken, als de trainingen hervat worden. Eerst gaat de Nederlandse na een zeer drukke zomer uitrusten op een Grieks eiland. "Vanaf eind oktober beginnen we weer, met volle focus", zegt Peters. "Maar na de Diamond League-race van donderdagavond in Zürich mag Femke ruim een maand niet aan atletiek denken."