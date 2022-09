Vincent Kortbeek is vanaf 1 november de nieuwe technisch directeur van de Atletiekunie. De 39-jarige voormalig atleet en bobsleeër is de opvolger van Ad Roskam, die na acht jaar zijn functie neerlegt.

Kortbeek is nu nog werkzaam bij de Talent Academy Group en was voorheen technisch directeur van de Bob- en Sleebond Nederland.

"Ik kijk ernaar uit om te beginnen als technisch directeur bij de Atletiekunie. Als voormalig olympisch bobsleeër en oud-atleet ben ik goed bekend met de wetten van topsport", zegt Kortbeek. "Die topsportmentaliteit, samen met mijn ervaring in management en coaching in sport, zorgen ervoor dat ik een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere invulling van de sterke basis die de Nederlandse atletiek nu heeft."

Kortbeek was in 2006 onderdeel van de viermansbob die uitkwam tijdens de Olympische Spelen in Turijn. De Nederlanders werden zestiende op de bobsleebaan in Italië.

Pieke de Zwart, algemeen directeur bij de Atletiekunie, is verheugd over de aanstelling van Kortbeek. "Met de komst van Vincent willen we opvolging geven aan het succesniveau van topatletiek. Hij is een scherpe analyticus en heeft sterke managementkwaliteiten."