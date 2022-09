Wereldkampioenen Frédérique Matla en Felice Albers horen bij de vijf hockeysters die meedingen naar de prijs voor beste hockeyster van de wereld in 2022. Thierry Brinkman kan bij de mannen de award binnenslepen.

Matla en Albers moeten het opnemen tegen de Argentijnse speelsters Agustina Gorzelany en Majo Granatto en de Spaanse Gigi Oliva. De Argentijnse international Granatto speelt sinds dit seizoen bij Bloemendaal in de Hoofdklasse hockey.

De twee Nederlandse hockeysters werden in juli met Oranje wereldkampioen. Matla maakte vier goals tijdens dat toernooi. Albers maakte in Amsterdam één treffer in de finale tegen Argentinië. Vorig jaar werd de prijs voor beste hockeyster van het jaar gewonnen door Gurjit Kaur uit India.

Brinkman heeft in de strijd om de award voor speler van het jaar concurrentie van Tom Boon en Arthur De Sloover (beiden België), de Duitser Niklas Wellen en Harmanpreet Singh uit India. Laatstgenoemde werd vorig jaar verkozen tot beste hockeyer.

Pirmin Blaak en Josine Koning maken kans op de titel voor de beste keeper van de wereld. Ook zij nemen het in hun categorie op tegen vier andere doelverdedigers.

Drie talenten genomineerd

Luna Fokke en Jip Dicke, uitblinkers op het gouden WK onder 21 jaar, strijden mee om de talentenprijs bij de vrouwen. Miles Bukkens, die in zomer het EK won met Jong Oranje, is bij de mannen een kanshebber om rising star te worden.

Daarnaast mag Jamilon Mülders, die interim-bondscoach werd bij de vrouwen na het vertrek van Alyson Annan, hopen op de prijs voor beste bondscoach van het jaar.

Jeroen Delmee, de eindverantwoordelijke bij de Nederlandse mannen, dingt mee naar dezelfde prijs. In hun categorieën zijn ook Raoul Ehren (vrouwen België), Janneke Schopman (vrouwen India) en Michel van den Heuvel (mannen België) genomineerd.

De winnaars worden bepaald aan de hand van het oordeel van een groep van experts (40 procent), coaches en aanvoerders van nationale ploegen (20 procent), fans (20 procent) en de media (20 procent). Tot en met 30 september kunnen de verschillende groepen hun stem uitbrengen.