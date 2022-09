Iga Swiatek heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De nummer één van de wereld was in drie sets te sterk voor de Duitse Jule Niemeier: 2-6, 6-4 en 6-0.

De 21-jarige Swiatek verloor de eerste set met duidelijke cijfers, maar herpakte zich vervolgens. In de tweede set toonde de Poolse al herstel, waarna ze in het derde bedrijf de lakens uitdeelde. Daarmee is de 23-jarige Niemeier, die het op Wimbledon tot de beste acht schopte, uitgeschakeld.

Met het behalen van de kwartfinales boekt Swiatek haar beste resultaat op het Amerikaanse hardcourttoernooi tot nu toe.

Vorig jaar strandde de mondiale ranglijstaanvoerder in de achtste finales van het tennistoernooi in New York. Belinda Bencic uit Zwitserland was toen in twee sets te sterk.

De Amerikaanse Jessica Pegula is woensdag de tegenstander van Swiatek in de strijd om een plek in de halve finales. Pegula schakelde eerder op de dag de Tsjechische Petra Kvitová in twee sets uit: 6-3 en 6-2.

Jule Niemeier verloor in drie sets van Iga Swiatek. Jule Niemeier verloor in drie sets van Iga Swiatek. Foto: Getty Images

Swiatek herstelt zich van vroege Wimbledon-uitschakeling

Swiatek won dit jaar voor de tweede keer Roland Garros, wat ze eerder deed in 2020. Een paar weken later stelde de nummer één van de wereldranglijst teleur op Wimbledon, toen ze in de derde ronde werd uitgeschakeld door de Française Alizé Cornet.

De US Open duurt nog tot en met 11 september, wanneer de finale bij de mannen wordt gespeeld. Een dag eerder is de finale bij de vrouwen. Daniill Medvedev was de titelhouder bij de mannen en bij de vrouwen was dat Emma Raducanu. Zij zijn allebei al uitgeschakeld.