Nadine Visser breekt na tien jaar met sprintcoach Bart Bennema, meldt ze maandag via sociale media. De hordeloopster liep vorige maand op 0,01 van een seconden een EK-medaille mis in München.

"Dit is een lastig besluit voor mij, nadat ik zo lang met hem samen heb gewerkt", schrijft de 27-jarige atlete. De reden voor de breuk met succescoach Bennema, die eerder ook Dafne Schippers trainde, is onbekend. Ook is onduidelijk wie haar nieuwe trainer wordt.

Visser kwam voorheen uit op de meerkamp, maar al snel bleek dat de atlete een talent had voor hordelopen. De 60 meter horden is het onderdeel waarop ze sinds 2015 elk jaar Nederlands indoor kampioene werd. Uiteindelijk spoorde de 47-jarige coach haar aan om een keuze te maken tussen hordelopen of de meerkamp.

In 2018 koos de atlete uit Hoorn definitief voor de horden. Dat jaar won ze op dat onderdeel gelijk een bronzen medaille op de WK indoor in het Britse Birmingham. In 2019 en 2021 kroonde ze zich tot Europees indoor kampioene.

"Ik ben dankbaar voor alle jaren waarin hij me heeft geholpen me te ontwikkelen van een jonge, onervaren meerkampster tot de hordeloopster die ik nu ben", aldus Visser. "Ik wens Bart het beste en ik ben benieuwd wat het nieuwe seizoen me zal brengen."

De laatste jaren kampte Visser met een hamstringblessure waardoor ze de WK indoor in Belgrado van afgelopen maart moest missen. Tijdens de Spelen in Tokio finishte ze als vijfde in de finale van de 100 meter horden. Op de WK atletiek in juli in het Amerikaanse Oregon strandde ze in de halve finales.