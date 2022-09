De Nederlandse basketballers wachten nog op hun eerste zege op het EK. De ploeg verloor maandag in Praag met 88-81 van gastland Tsjechië.

Het Nederlandse team onder leiding van de Italiaanse bondscoach Maurizio Buscaglia kwam er aanvankelijk niet aan te pas tegen Tsjechië.

Na het eerste kwart stond Oranje met 24-14 achter en halverwege was de score 50-27 in het voordeel van Tsjechië. Toch kwam Nederland in de laatste kwart nog dicht bij de overwinning en was het verschil teruggebracht tot vier punten.

Uiteindelijk waren de Tsjechen met 88-81 te sterk, mede door 24 punten van Jan Vesely. De Nederlandse mannen moesten het vooral hebben van Yannick Franke. Hij was goed voor 22 punten.

Groepsduels Oranje op EK 2 september: Nederland-Servie 76-100

3 september: Nederland-Israël 67-100

5 september: Nederland-Tsjechië 80-88

6 september: Nederland-Polen (14.00 uur)

8 september: Nederland-Finland (14.00 uur)

Nederland staat laatste in de poule

Oranje, dat op plek 47 staat van de wereldranglijst, heeft drie punten in poule D en staat daarmee zesde en tevens laatste. Eerder verloren de Nederlandse mannen van Servië (76-100) en Israël (67-74).

Polen is met vijf punten op dit moment groepsleider en dinsdag de nieuwe tegenstander van de Nederlandse mannen. Een plek bij de beste vier is nodig om door te gaan naar de volgende ronde.

Het EK basketbal duurt nog tot en met 18 september. De finale wordt in Berlijn gespeeld.