De Nederlandse volleyballers zijn er maandag niet in geslaagd de kwartfinales op het WK te bereiken. In de Sloveense hoofdstad Ljubljana verloor Oranje in drie sets (16-25, 19-25 en 18-25) van Oekraïne.

Nederland, dat als groepswinnaar naar de achtste finales ging, trof daar de nummer twee uit poule A, die werd gewonnen door Servië.

De Nederlandse mannen onder leiding van bondscoach Robert Piazza konden geen weerstand bieden aan Oekraïne, dat de nummer achttien is van de wereldranglijst.

De lager aangeslagen Oost-Europeanen troefden de ploeg van Piazza zowel in aanvallend als verdedigend opzicht af. Veelzeggend was de statistiek van het aantal blocks: één voor Oranje, twaalf voor Oekraïne.

Na amper twintig minuten stond Oranje, dat twaalfde staat op de wereldranglijst, met 1-0 achter in sets. Ook later in de wedstrijd kwam Oranje er niet aan te pas. Oekraïne won eenvoudig de tweede en derde set.

Thijs ter Horst was deze wedstrijd goed voor tien punten en daarmee het meest trefzeker aan Nederlandse zijde. Hij maakte er net een meer dan Nimir Abdel-Aziz, die negen punten noteerde. Voor Oekraïne was Vasyl Tupchii met veertien punten de topscorer.

Het WK volleybal duurt nog tot en met 11 september. Dan wordt de finale gespeeld in het Poolse Katowice.