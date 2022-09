Daniil Medvedev is na zijn uitschakeling op de US Open lovend over Nick Kyrgios, die in de vierde ronde de nummer één van de wereld in vier sets versloeg. Medvedev ziet de Australiër de Grand Slam in New York wel winnen.

Kyrgios won in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) met 7-6 (11), 3-6, 6-3 en 6-2 van de titelverdediger. "De wedstrijd had een hoog niveau", aldus Medvedev. "Hij speelde vandaag als Novak Djokovic en Rafael Nadal, ze zijn allemaal geweldig."

"Nick is zo'n moeilijke tegenstander, hij heeft een geweldige service", vervolgde de Rus over zijn opponent. "Als hij dit niveau vasthoudt, heeft hij alle kans om het toernooi te winnen."

Medvedev zei dat hij mede door de airconditioning in de Verenigde Staten niet topfit was. "Ik voelde me ziekjes. De airconditioning hier is krankzinnig. Ik had een beetje last van mijn keel. Dat heeft vandaag wel een rol gespeeld. Maar het is geen excuus, Nick speelde erg goed."

62 Bekijk hoe Kyrgios titelverdediger Medvedev uitschakelt op de US Open

Kyrgios: 'Ik genoot van elk moment'

Kyrgios was na afloop verheugd over zijn spel. "Ik had veel plezier en genoot van elk moment. Het is een geweldige ervaring om de nummer één van de wereld te verslaan op Arthur Ashe."

De 27-jarige Australiër was open over de mentale strijd die hij heeft geleverd de afgelopen jaren. "Het voelde alsof ik heel egoïstisch was toen ik mentale problemen had."

"Ik voelde me slecht en wilde niet spelen", vervolgde Kyrgios. "Maar dan keek ik naar de mensen die dicht bij me staan en hoe erg ik ze liet zitten en dat wilde ik niet meer."

"Ik heb het gevoel dat ik mensen nu trots maak", zei Kyrgios. "Er worden niet meer zo veel negatieve dingen over me gezegd. Ik voelde me ook altijd zo terneergeslagen, had altijd medelijden met mezelf. Dat wilde ik ook veranderen."