De Nederlandse waterpoloërs zijn zondag uitgeschakeld op het EK in Split. In de tussenronde was Georgië met 12-8 te sterk voor de ploeg van bondscoach Harry van der Meer.

Oranje had zich voor de tussenronde geplaatst door in de poule als tweede te eindigen. Nederland won in de groepsfase van Duitsland, speelde gelijk tegen Roemenië en verloor van wereldkampioen Spanje. Groepswinnaar Spanje plaatste zich rechtstreeks voor de kwartfinales van het EK.

Nederland moest winnen in de tussenronde om zich te verzekeren van een plek in de kwartfinale. Oranje startte sterk en kwam op 3-1, maar daarna begon het te draaien bij de tegenstander. Georgië kwam op een gegeven moment op een 8-4-voorsprong en daarna kon Oranje de schade niet meer herstellen.

"Natuurlijk kwamen we hier om te winnen, dus uiteraard ben ik erg teleurgesteld", zei coach Van der Meer na de wedstrijd. "We begonnen oké, maar in het derde en vierde kwart speelden we erg passief, terwijl we juist actief zouden moeten spelen. Dat maakte vandaag het verschil."

Maandag komen de Nederlandse vrouwen in actie op het EK. Oranje speelt dan de kwartfinale tegen Frankrijk.