MotoGP-coureur Francesco Bagnaia heeft zondag de Grand Prix van San Marino op zijn naam geschreven. De Ducati-coureur bleef zijn landgenoot Enea Bastianini voor en bracht de spanning in de strijd om de wereldtitel verder terug.

Bagnaia boekte de vierde zege op rij. Hij won eind juni de TT van Assen en was daarna ook de beste in Groot-Brittannië en Oostenrijk. Hij is de eerste Ducati-rijder met vier overwinningen op rij.

Achter Bagnaia en Bastianini werd Maverick Viñales derde in San Marino. Fabio Quartararo, die aan de leiding gaat in het WK-klassement, eindigde op het circuit van Misano als vijfde. De vanaf pole gestarte Australiër Jack Miller crashte in de openingsfase.

Quartararo leidt de dans om de wereldtitel met 211 punten. Bagnaia werkte zich met zijn zege op naar de tweede plek (181 punten). Aleix Espargaró, die zevende werd in Italië, staat derde met 178 punten.

Andrea Dovizioso nam op het circuit van Misano afscheid van de MotoGP. De 36-jarige Italiaan, die 21e staat in het klassement, werd twaalfde.

Bendsneyder pakt vier punten in Moto2

Eerder op de dag pakte Bo Bendsneyder op hetzelfde circuit vier punten in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer eindigde als twaalfde in Misano. Zonta van den Goorbergh viel al in de eerste ronde en kon zijn weg niet vervolgen.

De race werd gewonnen door de Spanjaard Alonso López, die zijn eerste zege in de Moto2 boekte. Hij pakte bij de start de leiding en nam afstand van zijn concurrenten. Zijn landgenoten Aron Canet en Augusto Fernández werden tweede en derde.

Bendsneyder staat met 66 punten dertiende in het klassement. Van den Goorbergh staat puntloos onderaan. Fernández nam door zijn derde plek de leiding in de WK-stand weer over van de Japanner Ai Ogura. Het verschil is vier punten.

De strijd om de titel in zowel de MotoGP als de Moto2 gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Aragón.