Gijs Brouwer is donderdag in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De Nederlander moest in vier sets het onderspit delven tegen de Italiaan Lorenzo Musetti: 7-6, 3-6, 4-6 en 2-6.

De 26-jarige Brouwer deed voor de eerste keer mee aan een Grand Slam-toernooi. De huidige nummer 181 van de wereld plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor de US Open en versloeg in de eerste ronde de Fransman Adrian Mannarino, de nummer 45 van de wereld.

De qualifier kon in de tweede ronde niet andermaal stunten. Brouwer begon de partij nog sterk door de eerste set in een tiebreak te winnen. De Nederlander begon echter matig aan de tweede set en kwam meteen met 3-0 achter door een dubbele fout te slaan op breakpoint. Aan die voorsprong had de nummer dertig van de wereld voldoende om op 1-1 in sets te komen.

Musetti begon daarna steeds meer te domineren, terwijl er meer fouten in het spel van Brouwer slopen. In de slotfase van het duel oogde de Nederlander wat vermoeider en wist hij het duel niet spannend meer te maken.

Door de nederlaag van Brouwer zijn alle Nederlanders uitgeschakeld in het enkelspel op de US Open. Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven werden woensdag uitgeschakeld, terwijl Tallon Griekspoor en Arantxa Rus al in de eerste ronde waren gestrand.