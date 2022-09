De Nederlandse waterpolosters hebben donderdag op het EK in Kroatië geen spaan heel gelaten van Roemenië. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis won de vierde groepswedstrijd met 28-0 (8-0, 7-0, 6-0 en 7-0) en stelde de groepswinst veilig.

De Nederlandse vrouwen kwamen in Split geen moment in de problemen tegen Roemenië. Simone van de Kraats was met acht doelpunten topscorer en Maartje Keuning nam vijf treffers voor haar rekening.

Door overwinningen op gastland Kroatië (22-6), Hongarije (13-4) en Griekenland (13-8) was Nederland al zeker van een plek in de kwartfinales. Duitsland is zaterdag de laatste tegenstander in de groepsfase.

De Nederlandse waterpolosters hopen in Split voor de zesde keer in de historie Europees kampioen te worden. De laatste keer was in 2018. Bij de vorige editie moest Nederland genoegen nemen met de vierde plek.

Op het WK in Boedapest van twee maanden geleden liet Nederland zich al van een goede kant zien. De ploeg van Doudesis liep op een haar na een plek in de finale mis - gastland Hongarije was in de halve eindstrijd met 13-12 te sterk - maar pakte wel brons.