De Nederlandse volleyballers hebben woensdag ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. De ploeg van bondscoach Robert Piazza rekende in de Sloveense hoofdstad Ljubljana af met Iran (3-1) en gaat als groepswinnaar naar de knock-outfase.

Nederland heerste in een groot deel van de wedstrijd tegen Iran. In vier sets trok de nummer dertien van de wereld de wedstrijd over de streep: 25-22, 21-25, 25-20 en 25-18.

Door de overwinning op de mondiale nummer acht gaat Oranje als groepswinnaar naar de knock-outfase van het toernooi. Eerder op het WK rekende Nederland af met Egypte (3-0) en Argentinië (3-2).

Nimir Abdelaziz was - net als in de wedstrijden tegen Egypte en Argentinië - topscorer voor Nederland. Hij noteerde 25 aanvallende punten, gevolgd door Thijs ter Horst (13 punten).

Het is nog onbekend welk land Nederland treft in de knock-outfase. De beste twee ploegen uit de zes poules plaatsen zich net als de vier beste nummers drie voor de knock-outfase.