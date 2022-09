De Nederlandse basketballers beginnen vrijdag in Praag aan hun tweede EK in 32 jaar. Aanvoerder Worthy de Jong neemt na het toernooi afscheid van de nationale ploeg, maar is nog lang niet klaar met zijn missie om zijn sport te laten groeien in eigen land.

Toen De Jong tien jaar geleden zijn eerste interlands in Nederland speelde, zaten er gemiddeld maar een paar honderd mensen op de tribunes. Er was geen geld en zo weinig toekomstperspectief, dat de Nederlandse Basketbal Bond in 2013 geen andere mogelijkheid zag dan het Nederlandse mannenteam opheffen.

Een groep basketbalprominenten en -liefhebbers, verenigd in de Stichting Nederlands Mannen Team, redde Oranje van de ondergang, maar De Jong had genoeg gezien. Zijn doel was niet alleen meer om sportief het hoogste te bereiken. Hij wilde er vooral alles aan doen om het Nederlandse basketbal te helpen.

Bij zijn laatste interland in Nederland - afgelopen zaterdag in het Topsportcentrum Almere - voelde het voor de 113-voudig international daarom alsof de cirkel rond was. Niet door de uitslag - topland Spanje won met 64-86 - maar wel doordat drieduizend mensen voor een uitverkocht stadion zorgden. En doordat de wedstrijd 'gewoon' werd georganiseerd door de basketbalbond, die sinds begin 2020 weer volledig verantwoordelijk is voor Oranje.

"Het was speciaal om te zien dat de missie die ik ooit gestart ben - het basketbal in Nederland promoten en proberen het groter te maken - gewerkt heeft", zegt de 34-jarige De Jong, die na de zomer overstapt naar het olympische 3x3-basketbal, in gesprek met NU.nl.

"Als je kijkt naar waar we vandaan komen en hoe de situatie was toen ik voor het eerst instapte bij Oranje, dan hebben we flink wat stappen gezet. Wedstrijden in uitverkochte zalen geven een mooi toekomstperspectief, maar mijn missie is nog lang niet klaar."

Groepsduels Oranje op EK 2 september: Nederland-Servië (21.00 uur)

3 september: Nederland-Israël (21.00 uur)

5 september: Nederland-Tsjechië (17.30 uur)

6 september: Nederland-Polen (14.00 uur)

8 september: Nederland-Finland (14.00 uur)

Oranje won één wedstrijd bij EK van 2015

Toen de Oranjemannen zich op een warme augustusavond in 2014 door een wonderbaarlijke zege op Montenegro (68-55) voor het eerst in 26 jaar plaatsten voor het EK, hoopte de ploeg dat de populariteit van basketbal in Nederland een beslissend duwtje zou krijgen. "Dit kan een belangrijk keerpunt betekenen voor de sport", zei international Mohamed Kherrazi vlak voor het EK van 2015 in gesprek met NU.nl.

De ploeg van toenmalig bondscoach Toon van Helfteren begon in Zagreb met een knappe zege op Georgië, maar verloor zijn laatste vier groepsduels. Het was geen slechte rentree op een groot internationaal podium, maar zorgde niet voor een historische ommekeer.

"In 2015 waren we zo bezig met het bereiken van het EK, dat we uiteindelijk niet voldoende voordeel hebben gehaald uit het feit dat we weer op een groot toernooi stonden", zegt De Jong, die in alle EK-duels in actie kwam. "We hadden wat momentum, maar hebben dat niet kunnen vasthouden. We hadden onze sport beter kunnen promoten door meer verhalen te vertellen over ons team."

Op het komende EK, dat donderdag begon en tot en met zondag 18 september duurt, moet dat anders. "We hebben geleerd van 2015 en er ligt nu een beter plan, voor de komende vijf jaar", zegt De Jong. "We hebben geen bekende Nederlanders in de basketbalsport. Dat moeten we veranderen als we aandacht willen trekken en vasthouden."

"Daarom is het heel belangrijk dat we de komende tijd de verhalen van de spelers die naar het EK gaan vertellen, vooral via sociale media. Op die manier creëren we hopelijk wat bekende basketballers, die de mensen thuis zullen blijven volgen."

De Nederlandse basketballers komen vrijdag met Nikola Jokic (rechts) de MVP van de NBA van de afgelopen twee seizoenen tegen. De Nederlandse basketballers komen vrijdag met Nikola Jokic (rechts) de MVP van de NBA van de afgelopen twee seizoenen tegen. Foto: Getty Images

Oranje is underdog in al zijn groepswedstrijden

De Jong hoopt dat het Nederlandse basketbal op deze manier zal groeien, ongeacht de resultaten. "Het gaat om meer dan alleen winnen", zegt hij. "Kijk maar naar de honkballers die in 2011 wereldkampioen werden. Dat zorgde even voor een opleving, maar daarna is de populariteit weer weggezakt."

Succes op het komende EK kan natuurlijk wel helpen, maar het zal voor Nederland al een helse klus worden om de knock-outfase te bereiken. Daarvoor is een plek bij de beste vier in de groep van zes landen nodig, terwijl Oranje in elk duel de underdog zal zijn. In de openingswedstrijd neemt het team van bondscoach Maurizio Buscaglia het vrijdag vanaf 21.00 uur op tegen Servië, dat met NBA-vedette Nikola Jokic een van de beste basketballers ter wereld in zijn ploeg heeft.

"Als ik realistisch ben en kijk welke landen allemaal meedoen, gaan wij niet zo een-twee-drie Europees kampioen worden", zegt De Jong. "In 2015 hebben we één wedstrijd gewonnen, dus laten we nu proberen twee zeges te pakken."

Maar ook tijdens zijn afscheidstoernooi in het 5x5-basketbal heeft De Jong meer doelen dan alleen sportief succes behalen. "Ik hoop dat mensen in Nederland de komende weken verliefd worden op ons prachtige spelletje. Natuurlijk, we leven in een land waar voetbal gigantisch is, maar als je negentig minuten buiten in de kou naar een wedstrijd met nul doelpunten kan kijken, dan moet je toch ook kunnen genieten van een duel in een lekker warme zaal met heel veel punten?"