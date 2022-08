De Nederlandse waterpolosters hebben zich dinsdag verzekerd van een plek in de kwartfinales van het EK in het Kroatische Split. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis won dinsdag ook van Griekenland: 13-8.

Oranje kwam in het eerste kwart nog wel op achterstand tegen Griekenland, maar nam daarna de regie over. Mede dankzij drie doelpunten van zowel Brigitte Sleeking als Lola Moolhuijzen boekte de Europees kampioen van 2018 uiteindelijk een ruime zege.

Na drie groepswedstrijden is Nederland nog ongeslagen op dit EK. De ploeg van Doudesis won eerder van gastland Kroatië (22-6) en verraste met een overtuigende zege op topland Hongarije (13-4), dat wel een aantal topspeelsters mist.

Oranje gaat met zes punten aan kop in groep A. De eerste vier landen in de twee poules gaan door naar de kwartfinales.

Donderdag vervolgt Nederland het EK met een wedstrijd tegen Roemenië. Duitsland is zaterdag de laatste tegenstander in de groepsfase.

Eind juni veroverden de Nederlandse waterpolosters brons op het WK in Boedapest. Ze verloren in de halve finales van gastland Hongarije (13-12), waarna ze in de strijd om het brons van Italië (7-5) wonnen.