Voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) bezoekt donderdag in Amsterdam de herdenking van het gijzelingsdrama tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München.

Vijftig jaar geleden werden tijdens dat sportevenement elf Israëlische sporters en officials gegijzeld door een Palestijnse terreurbeweging. Ze kwamen daarbij allemaal om het leven. De bevrijdingsactie mislukte en eindigde in een bloedbad, maar de Spelen gingen gewoon door.

Tijdens de herdenking in het Olympisch Stadion wordt een minuut stilte gehouden. Behalve Bach zijn onder anderen ook de voorzitter van het olympisch comité van Israël en de algemeen directeur van het Duitse comité aanwezig.

Bach komt naar Amsterdam op uitnodiging van KRO-NCRV, dat een documentaire maakte over de Nederlandse Ankie Spitzer. Haar Israëlische man, een schermcoach, was een van de slachtoffers van de terreuraanslag. Aansluitend aan de herdenking vindt de première plaats van de tweedelige documentaire Ankie, de olympische weduwe.

Presentator Twan Huys gaat daarin met Spitzer op zoek naar antwoorden op haar vragen over de terreuraanslag. De afleveringen worden komende zondag en maandag uitgezonden op NPO1.

'Zij verdienen onze erkenning'

NOC*NSF houdt voor de herdenking een symposium. Daarbij vertellen Nederlandse sporters die in 1972 meededen aan de Spelen en andere direct betrokkenen over het dilemma waarmee ze na het bloedbad te maken hadden: in München blijven of naar huis gaan? Zo besloot onder anderen atleet Jos Hermens, nu een gerenommeerde manager in de atletiek, de Spelen te verlaten.

Huidige sportbestuurders praten in Amsterdam over de dilemma's die er nog altijd zijn vanwege de impact van politieke omstandigheden op sportevenementen.

"Het is van groot belang om stil te staan bij de gebeurtenissen in München in 1972 en de verhalen van direct betrokkenen te laten horen", zegt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. "Zij verdienen onze erkenning."