De Nederlandse volleyballers zijn het WK in de Sloveense hoofdstad Ljubljana zaterdag succesvol begonnen. Het team van bondscoach Roberto Piazza was in drie sets te sterk voor Egypte: 25-17, 25-22 en 25-16.

Nederland, de nummer dertien van de wereldranglijst, maakte een wisselvallige indruk tegen Egypte. Na een sterke eerste set, waarin de nummer negentien van de wereld geen moment in het spel voorkwam, was het niveau in de tweede set beduidend minder.

Egypte kreeg in het tweede bedrijf mogelijkheden en draaide een 6-11-achterstand om in een 16-15-voorsprong. Daarna zette Nederland even aan en trok de ploeg van Piazza de set alsnog naar zich toe: 25-22.

In de derde set had Nederland - net als in de eerste set - weinig problemen met Egypte. Het Afrikaanse land is de enige tegenstander in de groepsfase die onder Nederland staat op de wereldranglijst.

"Met 3-0 beginnen is altijd lekker. We waren nog niet op ons best, maar de winst is het belangrijkste", vertelde Nimir Abdelaziz, met 21 punten topscorer bij Oranje. "De start is perfect, maar nu komen er twee moeilijke duels aan."

Maandag neemt Oranje het op tegen Argentinië en twee dagen later is Iran de tegenstander in de laatste groepswedstrijd. De beste twee ploegen uit de zes poules plaatsen zich, net als de vier beste nummers drie, voor de knock-outfase.