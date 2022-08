Femke Bol heeft vrijdag bij de Diamond League-wedstrijden in het Zwitserse Lausanne met overmacht de 400 meter horden gewonnen. De drievoudig Europees kampioene won met een tijd van 52,95 seconden. Sifan Hassan eindigde op de 3.000 meter als vierde.

Dalilah Muhammad werd voorafgaand aan de race als de grote concurrente van Bol gezien. De Amerikaanse, de nummer drie van de WK van afgelopen maand in Eugene, stelde echter teleur en eindigde als zevende. Bol had bij de finish bijna een seconde voorsprong op nummer twee Janieve Russell.

Dankzij haar overwinning staat Bol met 32 punten tweede in het klassement. Ze heeft twee punten achterstand op de Oekraïense Anna Ryzhykova, die in Lausanne vierde werd.

"Geweldig om hier opnieuw in de 52 seconden te lopen", zei Bol na afloop. "De eerste 200 meter gingen heel makkelijk, ik zat ook niet te dicht op de horden. Ik ben moe, maar minder moe dan verwacht. De afgelopen dagen heb ik steeds elf uur per dag in bed gelegen. Ik ben blij dat ik nu wat dagen rust heb tot mijn laatste race van het seizoen in Zürich."

Bol schreef vorige week tijdens de EK in München nog atletiekgeschiedenis door als eerste vrouw ooit de Europese titel te winnen op de 400 meter én de 400 meter horden. Daarnaast won de 22-jarige atlete goud met de estafetteploeg op de 4x400 meter.

Hassan eindigt buiten podium

Hassan kwam vrijdagavond bij de 3.000 meter niet verder dan de vierde plek. De Nederlandse moest gedurende de race een inhaalslag maken, want ze belandde even buiten de baan. Hassan lag in de laatste ronde op de tweede plek, maar werd uiteindelijk nog door twee concurrentes ingehaald.

Hassan ontbrak eerder deze maand op de EK in München. Ze liep wel de 5.000 en 10.000 meter op de WK in Eugene, maar kon daar geen medailles halen. De atlete won begin deze maand wel de 3.000 meter bij de Diamond League in het Poolse Chorzow.