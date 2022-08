Novak Djokovic doet niet mee aan de US Open die maandag begint. De 21-voudig Grand Slam-winnaar laat via Twitter weten dat hij niet kan afreizen naar New York. Djokovic heeft zich niet laten vaccineren tegen COVID-19. Alleen gevaccineerde personen mogen de Verenigde Staten binnenreizen.

"Jammer genoeg kan ik dit keer niet afreizen naar New York voor de US Open", begint Djokovic. "Ik wil mijn fans bedanken voor hun liefde en steun. Ik wens de andere tennissers succes."

"Ik zal hard blijven trainen en blijf positief ingesteld", vervolgt de voormalige nummer één van de wereld. "Ik wacht op het moment dat ik weer een wedstrijd kan spelen. Ik zie jullie snel, tenniswereld!"

Djokovic mocht vanwege zijn vaccinatiestatus afgelopen januari ook al niet deelnemen aan de Australian Open. Hij deed dit jaar wel mee aan Roland Garros en Wimbledon.

"Novak is een groot kampioen. Het is erg jammer dat hij niet kan meedoen aan de US Open dit jaar", laat toernooidirecteur Stacey Allastar in een reactie weten. "We hopen dat we Novak in 2023 weer kunnen verwelkomen."

Petitie voor deelname Djokovic

Djokovic had eerder nog de hoop dat hij toch kon afreizen naar de VS. "Ik bereid me voor alsof ik mag meedoen, terwijl ik afwacht of ik welkom ben in de Verenigde Staten. Fingers crossed", zei hij ongeveer een maand geleden.

Ruim 43.000 mensen hebben onlangs een online petitie ondertekend met daarin een oproep om Djokovic te laten meedoen aan de US Open. De 35-jarige Serviër was drie keer de beste in New York, waarvan in 2018 voor het laatst. Vorig jaar verloor hij in de finale van Daniil Medvedev.

Donderdag vindt de loting van de US Open plaats. Bij de mannen zijn op basis van hun ranking drie Nederlanders zeker van een plek in het hoofdtoernooi: Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en debutant Tim van Rijthoven. Bij de vrouwen geldt dat voor Arantxa Rus.