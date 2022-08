Botic van de Zandschulp heeft in de nacht van woensdag op donderdag de kwartfinales van het ATP-toernooi

van Winston-Salem bereikt. De 26-jarige Nederlander, die volgende week op de US Open speelt, versloeg de Spanjaard Jaume Munar in twee sets (6-3 en 6-3) en is de hoogstgeplaatste speler die nog actief is op het toernooi.

In de kwartfinales op het Amerikaanse hardcourt treft Van de Zandschulp de Fransman Benjamin Bonzi, die vijftigste staat op de wereldranglijst. Hij was in twee sets te sterk voor de Braziliaan Thiago Monteiro (7-5 en 6-2).

Van de Zandschulp is in Winston-Salem als tweede geplaatst. Enkele dagen voor de start van de US Open lijkt de Nederlander in de VS een mooie kans te krijgen om zijn eerste ATP-titel binnen te halen.

De als eerste geplaatste Grigor Dimitrov zit niet meer in het toernooi. De Bulgaar moest in de tweede ronde geblesseerd opgeven tegen Dominic Thiem. De Oostenrijker, in 2020 winnaar van de US Open, strandde in de derde ronde tegen de Brit Jack Draper.

Botic van de Zandschulp beleefde vorig jaar zijn doorbraak op de US Open. Botic van de Zandschulp beleefde vorig jaar zijn doorbraak op de US Open. Foto: ANP

Van de Zandschulp moet veel punten verdedigen

Van de Zandschulp staat momenteel 23e op de wereldranglijst - zijn hoogste positie ooit. Hij heeft op de US Open, die maandag van start gaat, veel punten te verdedigen. Vorig jaar stuntte de Veenendaler door als eerste Nederlander sinds 2003 de kwartfinales te halen op Flushing Meadows.

Behalve Van de Zandschulp zijn ook Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven zeker van een plek in het hoofdtoernooi bij de mannen. Van Rijthoven debuteert op de US Open, terwijl Griekspoor vorig jaar de tweede ronde haalde.

Griekspoor speelde deze week ook in Winston-Salem. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Van de Zandschulp.