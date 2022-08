Femke Bol komt vrijdag in actie bij de Diamond League-wedstrijden in Lausanne. De 22-jarige atlete treft op de 400 meter horden voor de vierde keer in haar carrière de voormalige wereld- en olympisch kampioen Dalilah Muhammad.

Bol schreef vorige week tijdens de EK in München atletiekgeschiedenis door als eerste vrouw ooit de Europese titel te winnen op de 400 meter en de 400 meter horden. Daarnaast won de Amersfoortse goud met de estafetteploeg op de 4x400 meter.

Vrijdag wacht Bol een interessante strijd met de 32-jarige Amerikaanse Muhammad. Die loopt evenals wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin zelden wedstrijden in Europa en treft Bol daardoor bijna nooit. Regerend wereld- en olympisch kampioen McLaughlin staat niet aan de start in Lausanne.

Tijdens het WK-debuut van Bol in 2019 in Doha liepen Bol en Muhammad voor de eerste keer tegen elkaar. Muhammad liep tijdens dat WK een wereldrecord in 52,16 en werd opgejaagd door haar jonge landgenote McLaughlin, die finishte in 52,23. Tijden waar Bol destijds alleen van kon dromen. Nu kent ze een persoonlijk record van 52,03.



De tweede ontmoeting was tijdens de Olympische Spelen van Tokio, waar Muhammad zilver pakte en Bol naar brons liep. Vorige maand op de WK in Eugene wist Bol voor de eerste keer Muhammad te verslaan en pakte zilver. McLaughlin liep in deze WK-finale een wereldrecord (50,68).

Hassan ook in actie bij de Diamond League

Tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan staat vrijdagavond aan de start van de 3.000 meter. Ze ontbrak tijdens de EK van afgelopen week.

De 29-jarige Hassan liep wel de 5.000 en 10.000 meter op de WK in Eugene, maar haalde daar geen medailles. Ze won begin deze maand wel de 3.000 meter bij de Diamond League in het Poolse Chorzów.

Lieke Klaver doet in Lausanne mee op de 400 meter en Nadine Visser komt uit op de 100 meter horden. Nick Smidt staat op de startlijst van de 400 meter horden bij de mannen.