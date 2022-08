Alexander Zverev kan na Wimbledon ook niet meedoen aan de US Open, meldt de organisatie van het Grand Slam-toernooi in New York maandag. De Duitser kampt nog altijd met een enkelblessure, die hij in juni opliep tijdens Roland Garros.

Zverev gleed in de halve finales van het Grand Slam-toernooi in Parijs uit op het gravel en scheurde daarbij meerdere banden in zijn voet. Hij moest een operatie ondergaan, waardoor hij onder meer Wimbledon miste.

De 25-jarige Zverev heeft inmiddels wel de training hervat, maar gaf eerder zelf aan te twijfelen over deelname aan de US Open. Nu heeft de regerend olympisch kampioen zich definitief afgemeld bij de toernooiorganisatie.

"Als het een 'normaal' toernooi was geweest, volgens het best-of-threeformat, dan had ik misschien gezegd dat ik er klaar voor was. Maar terugkeren op een toernooi met best-of-five is moeilijker", zegt Zverev.

Zverev is de nummer twee van de wereldranglijst en wacht nog op zijn eerste Grand Slam-titel. Twee jaar geleden stond hij in de finale van de US Open, maar toen verloor hij van Dominic Thiem. Zverev won tot nu toe negentien ATP-titels.

De US Open begint volgende week maandag en duurt tot en met 11 september. De mondiale nummer één Daniil Medvedev won vorig jaar bij de mannen. Emma Raducanu is de titelverdediger bij de vrouwen.