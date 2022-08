Botic van de Zandschulp heeft zijn hoogste positie ooit bereikt op de wereldranglijst. De Nederlander is een plek gestegen en is nu de mondiale nummer 23.

De 26-jarige Van de Zandschulp ging afgelopen week in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Cincinnati onderuit tegen de Rus Daniil Medvedev, de nummer één van de wereldranglijst.

Ondanks de vroege uitschakeling steeg de Nederlander toch een plek. Van de Zandschulp doet deze week mee aan het ATP-toernooi in Winston-Salem. Dat is het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open, het Grand Slam-toernooi in New York dat volgende week begint.

Tallon Griekspoor is de op een na beste Nederlander op de ATP-ranglijst. Hij leverde een plek in en staat nu op de 47e plaats. De 26-jarige Griekspoor moest de afgelopen weken de Masters-toernooien van Montreal en Cincinnati laten schieten wegens een coronabesmetting.

Afgelopen weekend maakte Griekspoor zijn rentree op het kwalificatietoernooi in Winston-Salem. Hij mag zich als lucky loser melden in het hoofdtoernooi.

Van Rijthoven en Djokovic na de wedstrijd in de vierde ronde van Wimbledon. Van Rijthoven en Djokovic na de wedstrijd in de vierde ronde van Wimbledon. Foto: EPA

Van Rijthoven naar plek 119

Tim van Rijthoven staat op plek 119 en stijgt daarmee twee plekken ten opzichte van vorige week. De winnaar van het grastoernooi in Rosmalen maakte grote indruk op Wimbledon door de vierde ronde te bereiken, waarin hij in vier sets van Novak Djokovic verloor.

Het behalen van de vierde ronde had hem een flink aantal ATP-punten kunnen opleveren, maar die waren niet te verdienen op het Grand Slam-toernooi in Londen.

De 25-jarige Van Rijthoven liep in juli een rugblessure op bij een toernooi in Indianapolis. Sindsdien heeft hij geen wedstrijden meer gespeeld. Van Rijthoven is direct geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open.

Arantxa Rus zakte bij de vrouwen elf plaatsen en staat op plek 96. De Poolse Iga Swiatek staat nog steeds bovenaan de WTA-ranglijst.