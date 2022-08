Nadine Visser kon het maar moeilijk verkroppen dat ze zondag op één honderdste naast een EK-medaille greep op de 100 meter horden. De 27-jarige atlete ging uitstekend van start, maar stortte in het laatste deel van haar race in.

"Ik besef het nog niet helemaal", treurde ze in gesprek met de NOS. "Al jaren wacht ik tot er weer een EK komt en juist nu ben ik niet in vorm. De tijden die hier nodig zijn voor een medaille, heb ik al supervaak gelopen."

Visser hoefde niet lang te zoeken naar een verklaring voor haar mindere optreden. In februari scheurde ze bij de NK indoor haar linkerhamstring. Ze kende zo geen goede voorbereiding voor de WK van vorige maand in Eugene, waar ze de finale niet haalde.

"Ik kon nog leven met de mindere WK, want ik dacht er meteen aan dat ik het seizoen kon goedmaken met een medaille op de EK. Maar ik moet zeggen dat ik te weinig goede trainingen heb kunnen doen."

Visser bleek na het WK dan ook allesbehalve klachtenvrij. "Ik had superveel reactie in mijn hamstring en daardoor heeft het twee weken geduurd voordat ik weer over een horde heen kon. Terwijl ik juist veel trainingen had willen doen om sneller te worden. Dat is heel frustrerend."

Voor de houdster van het Nederlands record werd het daarna nog spannend of ze het EK in München wel zou halen. "Uiteindelijk heb ik het goed onder controle gekregen en voel ik me ook fit. Maar omdat ik niet volop heb kunnen trainen, kom ik op het laatste stuk tekort."