Nadine Visser heeft zondag een medaille misgelopen in de EK-finale van de 100 meter horden. De 27-jarige Nederlandse kwam in München één honderdste van een seconde tekort voor het brons.

Visser kwam in een tijd van 12,75 seconden over de finish, vlak achter de Zwitserse Ditaji Kambundji. Het goud was voor de Poolse Pia Skrzyszowska (12,53) en het zilver was voor Luca Kozák uit Polen (12,69).

Eerder op de avond had Visser zich met de vierde tijd voor de finale geplaatst. Ze klokte toen 12,74. De andere twee Nederlandse troeven, Maayke Tjin-a-Lim en Zoë Sedney, bleven steken in de halve eindstrijd.

Een maand geleden greep Visser bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene nog naast een finaleplek. Haar tijd van 12,66 in de halve finales bleek toen niet voldoende. Haar persoonlijk record staat op 12,51.

Met Britt Weerman (finale hoogspringen) en zowel de mannen- als vrouwenploeg in de finale de 4x100 meter estafette is er op de slotavond van het evenement in München nog meer Nederlandse inbreng.