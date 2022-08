Nadine Visser heeft zondag een medaille misgelopen in de EK-finale van de 100 meter horden. De 27-jarige Nederlandse kwam in München één honderdste van een seconde tekort voor het brons.

Visser kwam in een tijd van 12,75 seconden over de finish, een fractie achter de Zwitserse Ditaji Kambundji. Het goud was voor de Poolse Pia Skrzyszowska (12,53) en het zilver was voor Luca Kozák uit Hongarije (12,69).

Eerder op de avond had Visser zich met de vierde tijd voor de finale geplaatst. Ze klokte toen 12,74. De andere twee Nederlandse troeven, Maayke Tjin-a-Lim en Zoë Sedney, bleven steken in de halve eindstrijd.

Nog nooit pakte een Nederlandse vrouw een EK-medaille op de 100 meter horden. In 1946 en 1950 was er wel goud voor Fanny Blankers-Koen op de 80 meter horden, een afstand die niet meer bestaat. In 1938 pakte Kitty ter Braake brons op dat onderdeel.

Visser zit door een hamstringblessure eerder in het jaar niet in de beste fase van haar carrière. Vorige maand greep ze bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene ook naast de medailles. Ze haalde toen met een tijd van 12,66 niet eens de finale. Haar persoonlijk record staat op 12,51.

"Ik heb te weinig goede trainingen kunnen doen", zei een teleurgestelde Visser tegen de NOS na haar vierde plek in München. "De hamstring speelde toch weer op na de WK en ik kon twee weken geen hordetraining doen. Toch voelde ik me hier fit en mijn start was veel beter dan die in de halve finales, maar ik kon gewoon niet doorversnellen op het laatste stuk. Ik kwam tekort."

Nadine Visser eindigde nét buiten de top drie. Nadine Visser eindigde nét buiten de top drie. Foto: Getty Images

Hoogspringster Weerman bij EK-debuut eveneens vierde

Vrijwel gelijktijdig met Visser werd ook hoogspringster Britt Weerman vierde. De negentienjarige Nederlandse kan desondanks terugkijken op een geslaagd EK-debuut, waarbij ze zich vrijdag voor de finale plaatste.

Weerman ging in de eindstrijd over een hoogte van 1,93 meter, waarna drie mislukte pogingen op 1,95 meter volgden. Bronzenmedaillewinnares Angelina Topic ging eveneens over 1,93 meter, maar had minder foutsprongen dan haar Nederlandse concurrente.

Het goud was voor Yaroslava Mahuchikh, die wél over 1,95 meter ging. Dat gold ook voor Marija Vukovic uit Montenegro, die hetzelfde presteerde, maar net als Weerman meer mislukte pogingen liet noteren.

Nederland eindigde de EK atletiek met zes medailles: vier keer goud en twee keer brons. Femke Bol was met drie keer goud (400 meter, 400 horden en 4x400 estafette) de blikvanger.