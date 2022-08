Nadine Visser heeft zich zondagavond bij de EK atletiek in München voor de finale van de 100 meter horden geplaatst. De 27-jarige Nederlandse klokte in de halve eindstrijd de vierde tijd overall.

Visser kwam in de eerste van drie heats in actie en zette daarin een winnende tijd neer van 12,74 seconden. In de andere twee halvefinaleraces doken de Britse Cindy Sember (12,62), de Poolse Pia Skrzyszowska (12,66) en de Hongaarse Luca Kozák (12,69) daaronder.

Met Maayke Tjin-a-Lim en Zoë Sedney had Nederland nog twee ijzers in het vuur, maar voor beide atletes bleef de finale buiten bereik. Tjin-a-Lim werd in haar heat zesde in een tijd van 13,21 en in de afsluitende race werd Sedney zevende in 13,42.

Een maand geleden greep Visser bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene nog naast een finaleplek. Haar tijd van 12,66 in de halve finales bleek toen niet voldoende. Haar persoonlijk record staat op 12,51.

De EK-finale van de 100 horden staat zondagavond om 20.45 uur op het programma. Met Britt Weerman (finale hoogspringen) en zowel de mannen- als vrouwenploeg in de finale de 4x100 meter estafette is er op de slotavond van het evenement in München nog meer Nederlandse inbreng.