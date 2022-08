Joost Luiten heeft in zijn eerste toernooi na een pauze van tweeënhalve maand niet om een plek in de top tien mee kunnen doen. De Rotterdamse golfer eindigde zondag net buiten de top veertig bij de Czech Masters in Praag.

De 36-jarige Luiten sloot het toernooi naar behoren af met een ronde van 69 slagen, 3 onder par. Hij sloeg vier birdies en één bogey. Met een totaalscore van 210 (-6) eindigde de Nederlander als gedeeld 41e.

Luiten, winnaar van zes toernooien op het hoogste profniveau, nam begin juni afstand van de sport vanwege mentale problemen. Hij had naar eigen zeggen last van een golfdepressie.

Na enkele weken zonder golf begon het weer te kriebelen. Op het Albatross Golf Resort in Praag stond hij deze week weer op de baan voor een wedstrijd. "Het is altijd even afwachten hoe de vorm is in zo'n eerste toernooi. Het begin was in ieder geval goed: een eagle op mijn eerste hole", schreef hij na het toernooi op zijn website.

"Die gaf me wel meteen een boost. Ik stond sowieso heel ontspannen op de baan en had rust in mijn hoofd, precies waar ik naar op zoek was. Mijn spel was prima, zoals ik vaker heb gezegd. Golfen verleer ik niet zomaar als ik een paar weken geen club aanraak."

De winst bij de Czech Masters ging naar de Duitser Maximilian Kieffer, die met een slotronde van 66 slagen uitkwam op een totaalscore van 200. Daarmee bleef Kieffer de Maleisiër één slag voor. Daan Huizing was op de gedeelde 33e plek de beste Nederlander. Wil Besseling haalde de cut niet.