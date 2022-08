Francesco Bagnaia heeft zondag de Grand Prix van Oostenrijk in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Italiaan van Ducati boekte al zijn derde zege op rij in de koningsklasse van de motorsport.

Bagnaia startte als tweede in de race op de Red Bull Ring, maar haalde in de eerste ronde zijn van poleposition vertrokken landgenoot Enea Bastianini in. Die voorsprong gaf hij niet meer uit handen.

Eind juni schreef Bagnaia al de TT van Assen op zijn naam en begin deze maand won de coureur van Ducati ook de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Eerder dit seizoen was hij de beste in Spanje en Italië.

De Fransman Fabio Quartararo werkte zich in Oostenrijk op van de vijfde naar de tweede plaats. De wereldkampioen van Yamaha haalde drie ronden voor het einde met een fraaie actie de Australiër Jack Miller in, die naar de derde plaats werd verwezen.

In het kampioenschap verstevigde Quartararo de leiding. Hij heeft 200 punten. De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia), zesde in Oostenrijk, staat tweede met 168 punten. Bagnaia is met 156 punten de nummer drie in de WK-stand.

Polesitter Bastianini haalde het einde van de race niet. De Italiaan viel uit met een leeglopende voorband.