Loran de Munck heeft zondag bij de EK turnen in München als eerste Nederlander ooit een medaille veroverd op het onderdeel voltige. Hij hoefde in de Olympiahalle alleen de Armeniër Harutyun Merdinyan voor zich te dulden en pakte zilver.

De Munck, de eerste Nederlander ooit in de EK-finale op het onderdeel voltige, noteerde een score van 14.700. Daarmee was hij niet ver verwijderd van Europees kampioen Merdinyan (14.733). Het brons ging in München naar de Duitser Nils Dunkel, die een score van 14.633 neerzette.

In de kwalificaties was 23-jarige De Munck al goed voor de tweede score. Vorig jaar bleef hij op de EK en de WK nog net buiten de finale, waarin de beste acht turners uitkomen. Twee keer moest hij toen als eerste reserve toekijken.

"Dit is echt bijzonder, nooit vertoond. En ik maak nog een klein foutje, anders was het zelfs goud geweest. Ik kan het eigenlijk amper geloven", zei De Munck, die wel meer druk voelde ten opzichte van de kwalificaties. "Dat komt vooral door het publiek. Toch heb ik de controle kunnen behouden. Ik zat in mijn eigen bubbel, sloot me af van wat er op het podium gebeurde. Ik wilde ook geen scores weten."

Veel aandacht in München ging uit naar favoriet Joe Fraser, maar de Brit maakte een fout bij zijn oefening en eindigde met een score van 13.900 als laatste in de finale. Hij pakte zaterdag met Groot-Brittannië nog goud in de landenwedstrijd.

