Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal is er zondag niet in geslaagd om voor de vierde keer Europees kampioen te worden op de 10 kilometer. De wereldkampioen, zaterdag nog de beste op de 5 kilometer, greep in het Italiaanse Lido di Ostia zelfs naast een medaille.

De 28-jarige Van Rouwendaal was in de slotfase met de Italiaanse Ginevra Taddeucci, de Duitse Leonie Beck en de Portugese Angélica André verwikkeld in de strijd om het goud. Beck sloeg in het zicht van de finish een gaatje en alleen Taddeucci kon enigszins volgen.

Daardoor was Van Rouwendaal veroordeeld tot de strijd om het brons. André tikte bij de finish net iets eerder aan dan de moegestreden Nederlandse. Beck pakte na iets meer dan twee uur zwemmen het goud (2:01.13), voor Taddeucci (zilver). Van Rouwendaal kwam drie seconden later binnen dan de Duitse winnares.

De vierde plek op de 10 kilometer is een domper voor Van Rouwendaal, die eind juni voor het eerst wereldkampioen werd op dat nummer en daarmee haar fraaie erelijst compleet maakte. Beck pakte in Boedapest zilver. Van Rouwendaal veroverde in 2016 de olympische titel op de 10 kilometer en werd in 2014, 2018 en 2020 Europees kampioen.

Van Rouwendaal pakte zaterdag wel goud op de 5 kilometer. Ze wilde aanvankelijk ook de 25 kilometer zwemmen, maar door de harde wind en flinke golven moest de organisatie het schema aanpassen. Daardoor stonden beide nummers zaterdag op het programma en moest Van Rouwendaal kiezen voor een van de twee.

Door haar succes op de 5 kilometer staat Van Rouwendaal nu op acht Europese titels. De geboren Baarnse is drievoudig Europees kampioene op de 5 en 10 kilometer en won twee keer goud in de landenwedstrijd.