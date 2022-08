Bokser Oleksandr Usyk heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) zijn wereldtitels in het zwaargewicht bij de bonden WBA, WBO en IBF behouden. De Oekraïner won in Djedda op punten opnieuw van Anthony Joshua, die juist hoopte de kampioensriemen te heroveren.

De jury was niet unaniem over de winnaar na de krachtmeting in de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De 35-jarige Usyk kreeg op één jurylid na wel de voorkeur: 115-113, 116-112 en 113-115. Hij stond in zijn overwinningsspeech stil bij de oorlog in Oekraïne.

"Ik draag deze overwinning op aan mijn familie, mijn team, maar ook mijn land en de militairen die ons land verdedigen", zei Usyk, waarna hij direct Tyson Fury uitdaagde voor een gevecht. De 34-jarige Brit heeft de wereldtitel bij de bond WBC in handen, maar zei eerder deze maand dat hij nooit meer in de ring zal staan.

"Ik weet zeker dat hij nog niet definitief met pensioen is en dat hij tegen mij wil vechten. Ik wil het in ieder geval tegen hem opnemen. Als ik niet tegen Fury kan vechten, zal ik helemaal niet vechten. Mijn team zal me daarbij helpen."

Oleksandr Usyk was opnieuw te sterk voor Anthony Joshua. Oleksandr Usyk was opnieuw te sterk voor Anthony Joshua. Foto: Getty Images

Joshua verliest zichzelf even na nederlaag

In september zorgde Usyk voor een daverende verrassing door topfavoriet Joshua in Londen te verslaan en zo de wereldtitels van de bokslegende af te pakken. Voor Usyk, de olympisch kampioen van 2012 en wereldkampioen van 2011, was dat destijds pas zijn derde gevecht in het zwaargewicht.

Joshua had contractueel laten vastleggen dat hij binnen afzienbare tijd een rematch zou krijgen, maar het gevecht in Djedda liep uit op een teleurstelling. De 32-jarige Brit verloor zichzelf even na zijn nederlaag en gooide twee van de kampioensriemen van Usyk op de grond. Hij verliet de ring, maar kwam snel terug en noemde zijn Oekraïense opponent vervolgens een "fenomenaal talent".

"In de ring was ik boos op mezelf, daarom wilde ik graag snel weg", vertelde een emotionele Joshua op zijn persconferentie. "Daarna realiseerde ik me: dit is sport, dus ik moet het juiste doen en terugkeren in de ring. De aandacht moet uitgaan naar Usyk, die het geweldig heeft gedaan."