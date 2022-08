Femke Bol blijft ondanks het veroveren van haar derde EK-goud in München nuchter onder haar immense succes. Na individueel goud op de 400 meter en 400 meter horden liep ze zaterdag met de estafetteploeg naar de winst.

"Dat is niet verkeerd", reageerde Bol na de finale op de 4x400 meter luchtig bij de NOS toen ze hoorde dat ze met haar derde EK-goud in de voetsporen van Fanny Blankers-Koen treedt. De legendarische atlete veroverde in 1950 drie keer goud op de EK in Brussel.

Naast Bol en Blankers-Koen slaagden slechts vijf andere atleten erin op drie onderdelen op één EK goud te veroveren. Bol had eerder op deze EK al een unieke prestatie geleverd door als eerste vrouw ooit goud te halen op de 400 meter én 400 meter horden.

Bol loodste de estafetteploeg naar een toptijd van 3.20,87, een dik Nederlands record. Ze startte als laatste loper na Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Lisanne de Witte vanaf de derde positie. Bol versnelde halverwege en kwam ruim voor Polen en topfavoriet Groot-Brittannië over de finish.

"Maar het is wel op nu. Ik ben zo moe, ik kan echt niet meer", zei Bol, die het bij haar vorige medailleceremonies het niet droog hield. "Ik zal nog wel een potje huilen later vanavond, want ik ben superblij en hartstikke trots op deze meiden."

De Nederlandse estafetteploeg op het podium. Foto: ANP

Klaver heeft op verjaardag medaille te pakken

Ook Klaver, de tweede loper van het kwartet, was trots op de ploeg. "We hebben als ploeg in het verleden foutjes gemaakt, maar daar hebben we van geleerd en goed ook, want in deze finale heeft iedereen echt heel goed gelopen."

Klaver liep in München al de finales van de 400 en 200 meter, maar veroverde op het estafetteonderdeel - uitgerekend op haar 24e verjaardag - eindelijk haar eerste medaille van het EK. "Ik ben ook nog toegezongen door het hele stadion, dat was helemaal bijzonder."

De Witte benadrukte de tijd van 3.20,87, de beste in Europa van dit jaar en bijna 3 seconden onder het oude Nederlands record. "Dat is echt heel hard. Die tijd loop je niet zomaar. Het geeft aan dat we denk ik de perfecte race hebben gelopen."