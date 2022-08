Jamal ben Saddik heeft zaterdagavond op GLORY 81 overtuigend afgerekend met Benjamin Adegbuyi. Hij sloeg de Roemeen nog voor het einde van de eerste ronde knock-out.

Na zo'n twee minuten kwam Ben Saddik door met een rechtse directe, waardoor Adegbuyi naar de grond moest. De Roemeen stond na acht tellen weer op, maar na weer een rake stoot van Ben Saddik bleek er geen beginnen meer aan voor Adegbuyi.

Zo verliep de tweede ontmoeting tussen de 31-jarige Ben Saddik en zes jaar oudere Adegbuyi vrijwel hetzelfde als hun eerste partij in 2018. Destijds zegevierde de Belgische Marokkaan - ondanks een gebroken hand - ook op een knock-out in de eerste ronde.

De confrontatie tussen Ben Saddik en Adegbuyi vormde normaliter het begin van een reeks gevechten die gaat bepalen wie met Rico Verhoeven in de ring stapt voor een partij om de wereldtitel. Logischerwijs is de Kroaat Antonio Plazibat de volgende tegenstander voor Ben Saddik.

Plazibat is achter Verhoeven de hoogstgeplaatste zwaargewicht op de ranglijst. Het gevecht tussen de twee moet in oktober plaatsvinden tijdens het evenement COLLISION 4. De winnaar van die tweestrijd in Arnhem zou dan het dan mogelijk tegen Verhoeven op mogen nemen.

Bij Videoland ging Ben Saddik in op een mogelijk titelgevecht met Verhoeven. "Tuurlijk, waarom niet", zei hij. "Kijk, nu winnen is leuk maar ik kijk weer vooruit. Zondag ga ik gewoon weer om 11.00 uur trainen met mijn trainer Mike Passenier."