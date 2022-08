De Nederlandse estafettemannen zijn er zaterdag niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 4x400 meter. In de finale in München werd de ploeg vijfde. Bij de finale van het polsstokhoogspringen greep Rutger Koppelaar net naast het brons.

Met de beste tijd van het seizoen (3.01,34) kwamen Liemarvin Bonevacia, Isayah Boers, Jochem Dobber en Ramsey Angela niet in de buurt van de medailles in het kletsnatte Olympiastadion.

De top drie liep allemaal onder de drie minuten. Het goud ging met een tijd van 2.59,35 naar Groot-Brittannië. België veroverde zilver met 2.59,49 en het brons ging naar Frankrijk (2.59,64).

De Nederlandse mannen behaalden de laatste periode wisselvallige resultaten. Op de Olympische Spelen in Tokio liep het viertal vorig jaar verrassend naar het zilver, terwijl zij op het WK in het Amerikaanse Eugene eerder dit jaar niet eens in de finale stonden.

"We hadden er zeker meer van gehoopt", zei Bonevacia in een eerste reactie bij de NOS. "Maar dit was alles wat erin zat vandaag, al is het begrijpelijk dat er meer van ons wordt verwacht. We moeten nu gewoon harder trainen en dan weer terugkomen."

Vloon snel uitgeschakeld bij het polsstokhoogspringen

De 29-jarige Koppelaar greep in de finale polsstokhoogspringen net naast het brons. Hij kwam tot 5,75 meter en had daar twee pogingen voor nodig. De Noor Pål Haugen Lillefosse kwam tot dezelfde hoogte, maar had slechts één poging nodig en behaalde daardoor het brons.

De Europese titel was voor de Zweed Armand Duplantis, die met 6,06 meter als enige over de 6 meter zweefde. De Zweed voegde een nieuwe prijs toe aan zijn erelijst, met daarin ook de olympische- en wereldtitel. De Duitser Bo Kanda Lita Baehre veroverde het zilver met een sprong van 5,85 meter.

Het optreden van Menno Vloon, die met 5,96 meter houder van het Nederlands record is, was van korte duur. De 28-jarige Zaankanter sprong drie keer de lat eraf bij de aanvangshoogte van 5,50 meter, waarna hij de kleedkamer op kon zoeken.