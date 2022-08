De wedstrijd over 25 kilometer openwaterzwemmen op de EK in Rome is zaterdag ontaard in chaos. De wedstrijdleiding stopte de race nadat zwemmers en zwemsters voortijdig hun race beëindigden in de vrij woeste zee bij Ostia.

Coach Thijs Hagelstein hield op Twitter het wedstrijdverloop bij, maar raakte na een uur of drie het spoor bijster. "Er is complete chaos. Een aantal zwemmers is gestopt, maar sommigen zwemmen door. De leiding is het volledig kwijt", schreef Hagelstein op Twitter.

Even later wist Hagelstein, coach van de Nederlandse deelnemers Marcel Schouten en Lars Bottelier, te melden dat alle zwemmers aan de kant waren. "Maar er is onduidelijkheid en er zijn veel vragen. We wachten op een uitslag en een verklaring vanuit de wedstrijdleiding."

Een officieel statement kwam er niet, maar volgens het Duitse persbureau DPA werd de race afgebroken vanwege de zware omstandigheden op zee, waar hoge golven het zwemmen heel lastig maakten. Bovendien werd besloten dat er geen uitslag komt.

'Europese zwembond heeft wat te repareren'

"Los van dat de organisatie niet precies wist wie waar lag in de zee op het moment van het stoppen van de race, doe je eigenlijk ook niemand recht met een uitslag", zei Hagelstein tegen persbureau ANP. "Het is al met al heel onbevredigend en de Europese zwembond heeft wat te repareren."

Voor de 10 kilometer op zondag verandert er in principe niets volgens Hagelstein. "Het moet lukken om te starten. We krijgen alleen Sharon van Rouwendaal aan de start. Hopelijk krijgen we eenzelfde ochtend als vandaag en kunnen we deze dag wegspoelen", aldus Hagelstein.

Van Rouwendaal won zaterdagochtend de race over 5 kilometer in de open zee en veroverde daarmee haar derde Europese titel op rij. Het programma van de EK in het open water moest deze week vanwege de harde wind en hoge golven aan de Italiaanse kust al een paar keer worden aangepast.