Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zaterdagavond de bronzen medaille veroverd op het EK beachvolleybal in München. Het Nederlandse duo knokte zich in de troostfinale tegen het Spaanse duo Daniela Álvarez Mendoza/Tania Moreno Matveeva terug van een achterstand en zegevierde met 2-1 in sets.

In de eerste set ging het lange tijd gelijk op, al stonden Stam en Schoon op een bepaald moment met 6-4 voor. Het Spaanse duo trok de stand snel weer gelijk en sleepte vanaf een stand van 18-18 drie van de vier punten en daarmee de set in de wacht: 19-21.

Ook in het tweede bedrijf deden de duo's nauwelijks voor elkaar onder. Nadat Stam en Schoon een aantal setpunten niet hadden verzilverd, was het bij een stand van 23-22 alsnog raak.

In de beslissende set kwamen Álvarez Mendoza en Moreno Matveeva duidelijk tekort en ontstond er een verschil van vier punten. Stam en Schoon trokken die marge over de streep: 15-11.

De troostfinale zou om 17.00 uur beginnen, maar kon wegens de regenachtige omstandigheden in München pas twee uur later van start gaan.

In de halve finale verloren Stam en Schoon vrijdag van het Letse koppel Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka: 13-21 en 19-21. Het Nederlandse duo veroverde vorig jaar zilver op de EK.

Het EK beachvolleybal maakt deel uit van het multi-EK dat tot en met zondag wordt afgewerkt in München.