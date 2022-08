Femke Bol heeft zaterdag met de estafetteploeg de EK atletiek in München in stijl afgesloten. De 22-jarige Nederlandse veroverde op het onderdeel 4x400 meter haar derde gouden medaille van het toernooi.

Na Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Lisanne de Witte begon Bol als laatste loper vanaf de derde positie. Ze snelde langs de atletes van België en Groot-Brittannië en liep overtuigend naar het goud.

Met een toptijd van 3.20,87 haalde het viertal bijna drie seconden van het Nederlands record af. Het is bovendien de beste Europese tijd van het jaar. Achter Nederland ging het zilver naar Polen (3.21,68) en het brons naar topfavoriet Groot-Brittannië (3.21,68).

Bol had op deze EK al een unieke prestatie geleverd door op de 400 meter én de 400 meter horden goud te veroveren. Ze was daardoor de eerste vrouw ooit die op één internationaal titeltoernooi op beide onderdelen kampioen werd.

De Nederlandse estafetteploeg op de hoogste trede van het podium. De Nederlandse estafetteploeg op de hoogste trede van het podium. Foto: ANP

Bol treedt in voetsporen van Blankers-Koen

Met het derde EK-goud komt ze in een illuster rijtje. Slechts zes atleten, onder wie Fanny Blankers-Koen, slaagden er eerder in drie keer goud te veroveren op één EK. Blankers-Koen deed dat op de EK van 1950 in Brussel. Destijds won ze de 100 en 200 meter en de 80 meter horden.

Mede door het drukke individuele schema was Bol - net als Saalberg - vrijdag niet van de partij bij de heats van de 4x400 meter. Toen bestond de Nederlandse formatie uit Klaver, Lisanne de Witte, Laura de Witte en Andrea Bouma. Ook Bouma en Laura de Witte krijgen daardoor een medaille.

De mannen, die op de Olympische Spelen vorig jaar zilver wonnen, grepen eerder op de avond naast een medaille op de 4x400 meter. Ze eindigden als vijfde.