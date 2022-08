Mountainbikester Anne Terpstra heeft zaterdag brons veroverd op het EK in München. Op een kletsnat en loodzwaar parcours in de Duitse stad bleef de Nederlandse op grote afstand van winnares Loana Lecomte, maar ze was nog wel in staat een medaille te pakken.

Al in de openingsfase van de race namen Lecomte en regerend wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot het voortouw. Terpstra kon het tempo van de Franse vrouwen niet volgen en moest al snel een streep door een eerste Europese titel halen.

Ferrand-Prévot en Lecomte streden vervolgens om het goud. Ferrand-Prévot nam al in de tweede van de in totaal zeven ronden een voorsprong, maar daarna ging het helemaal mis. Ze kreeg op een klim problemen met haar ketting en het duurde lang voordat de titelverdedigster verder kon.

Lecomte nam een minuut voorsprong en stond de leidende positie in de wedstrijd niet meer af. Terpstra rekende op haar beurt in de strijd om de derde plaats af met viervoudig Europees kampioene Jolanda Neff, ondanks dat ze een keer ten val kwam. Ze kwam op bijna drie minuten van winnares Lecomte binnen.

Voor de 31-jarige Terpstra is het haar derde EK-medaille op rij. Bij de voorgaande twee edities pakte ze telkens het zilver. Vorig jaar werd de regerend Nederlands kampioene tweede bij het WK in Val di Sole. Op de Olympische Spelen in Tokio bleef ze steken op de vijfde plaats.

Voor de mountainebikesters gold het EK in München als voorbereidingswedstrijd voor het WK. Het mondiale kampioenschap wordt volgende week in het Franse Les Gets verreden.