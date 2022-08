In navolging van de Formule 1 voert de MotoGP sprintraces in. Vanaf 2023 rijden de coureurs tijdens elk Grand Prix-weekend op zaterdag de helft van het aantal ronden van de hoofdrace op zondag, zo is zaterdag bekendgemaakt.

Met de invoering van de sprintrace wil de MotoGP meer aandacht generen. "Na de coronacrisis hebben we gezien dat het kampioenschap meer zichtbaarheid moet krijgen", zegt voorzitter Jorge Viegas van de internationale motorfederatie FIM. "We hebben meer publiek nodig. Daarom moeten we een beter programma aanbieden en de zaterdag aantrekkelijker maken."

De opzet van sprintraces in de MotoGP wijken wel af van die van de Formule 1. De coureurs krijgen de helft van de punten van de reguliere race voor het wereldkampioenschap, terwijl de winnaar van een sprintrace in de koningsklasse van de autosport 'slechts' acht punten krijgt.

Ook geldt de uitslag van de sprintrace niet als startopstelling voor de hoofdrace op zondag. Er zullen op zaterdag nog steeds kwalificaties worden verreden om de opstelling voor de race te kunnen bepalen. De MotoGP wil de de rijders naar eigen zeggen niet extra belasten tijdens het drukke weekend.

Verschillende coureurs zien geen heil in de nieuwe sprintrace. Regerend wereldkampioen en huidig leider in het WK-klassement Fabio Quartararo noemde het vrijdag een "ontzettend dom idee". Hij vreest dat de coureurs het fysiek niet aankunnen.

"Als ze het op sommige momenten zouden doen, zoals in de Formule 1, had het interessant kunnen zijn. Maar elke zaterdag...", zei hij tegen Motorsport.com. Joan Mir, de wereldkampioen van 2020, had er geen problemen mee, ook al werden de coureurs pas vrijdagavond geïnformeerd. "We moeten het gewoon proberen om te zien of het goed is of niet."