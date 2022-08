Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal is zaterdag voor de derde keer op rij Europees kampioene op de 5 kilometer geworden. Dankzij een sterke eindsprint was de Nederlandse de snelste in het water voor de kust van Lido di Ostia, vlak bij Rome.

De 28-jarige Van Rouwendaal lag bij het ingaan van de laatste van de drie rondes nog op de derde plaats. In het laatste deel van de wedstrijd plaatste ze een verschroeiende versnelling en hield ze haar concurrenten met overmacht achter zich. De Spaanse María de Valdés werd op anderhalve seconde van Van Rouwendaal tweede. Het podium werd gecompleteerd door de Italiaanse Giulia Gabbrielleschi.

Van Rouwendaal was bij de EK van 2018 in Glasgow en die van vorig jaar in Boedapest ook al de beste op de kortste zwemafstand. In 2014 bleef ze steken op zilver. De 5 kilometer is in het openwaterzwemmen geen olympische discipline. De 10 kilometer is dat wel en staat zondag op het programma. Van Rouwendaal hoopt dan haar dubbel te voltooien.

De Nederlandse pakte enkele weken geleden de wereldtitel op die afstand en is ook tweevoudig Europees kampioene op het onderdeel. Vorig jaar greep ze zilver bij de Spelen in Tokio, nadat ze vijf jaar daarvoor in Rio de Janeiro olympisch kampioene was geworden. Ze heeft nu in totaal acht Europese titels in het openwaterzwemmen gewonnen. Ze stak acht vingers op toen ze uit het water stapte.

"Dit was een heel goede race", zei Van Rouwendaal. "Nu herstellen en op naar de 10 kilometer van zondag, eigenlijk de belangrijkste afstand. Maar dit is mijn achtste Europese titel, daar mag ik ook wel een beetje van genieten."

Van Rouwendaal dankte het goud aan een goede sprint. "Ik wilde in de laatste halve ronde de leiding nemen, maar ik kon de boeien niet goed zien. Ik dacht: ik ga naast Gabbrielleschi liggen en zwem dan mijn eigen lijn naar de finish, maar ook die finish was heel onduidelijk. Gelukkig had ik voor de race al een beetje gekeken waar ik me op moest focussen. Uiteindelijk ging ik best hard naar de finish toe, na dertig slagen zag ik die gele plaat al."

Sharon van Rouwendaal komt juichend uit het water na haar gouden race op de 5 kilometer. Sharon van Rouwendaal komt juichend uit het water na haar gouden race op de 5 kilometer. Foto: AFP

Vijfde gouden medaille voor Nederland in Rome

Voor Nederland is het de vijfde gouden medaille op de EK zwemmen in Rome. Marrit Steenbergen was met Europese titels op de 100 meter en 200 meter vrije slag de grote uitblinker op het zwemtoernooi in de Italiaanse hoofdstad. Met de estafettezwemmers pakte ze ook goud op de 4x200 meter vrije slag en de 4x100 wisselslag gemengd.

De EK zwemmen in Rome duurt tot en met zondag. Voor Nederland liggen er alleen nog medaillekansen bij de 10 kilometer openwaterzwemmen, met Van Rouwendaal. Het toernooi rond het langebaanzwemmen kwam afgelopen woensdag al ten einde.

Van Rouwendaal had zich aanvankelijk ook ingeschreven voor de 25 kilometer. Vanwege de harde wind en hoge golven voor de Italiaanse kust moest de organisatie het schema een aantal keren aanpassen.

Uiteindelijk werden de 5 en 25 kilometer allebei op zaterdag afgewerkt. Van Rouwendaal koos voor de 5 kilometer, wat haar de Europese titel opleverde. Bij de mannen ging het goud op de 5 kilometer naar de Italiaan Gregorio Paltrinieri.