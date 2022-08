Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal is zaterdag voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 5 kilometer. Dankzij een sterke eindsprint was de Nederlandse de snelste in het water voor de kust van Lido di Ostia nabij Rome.

De 28-jarige Van Rouwendaal lag bij het ingaan van de laatste van de drie rondes nog op de derde plaats. In het laatste deel van de wedstrijd plaatste ze een verschroeiende versnelling en hield ze haar concurrenten met overmacht achter zich. De Spaanse María de Valdés werd op anderhalve seconde van Van Rouwendaal tweede. Het podium werd gecompleteerd door de Italiaanse Giulia Gabbrielleschi.

Van Rouwendaal was bij de EK van 2018 in Glasgow en die van vorig jaar in Boedapest ook al de beste op de kortste zwemafstand. De 5 kilometer is in het openwaterzwemmen geen olympische discipline. De 10 kilometer is dat wel. Die staat zondag op het programma. Van Rouwendaal pakte enkele weken geleden de wereldtitel op die afstand en is ook tweevoudig Europees kampioen op het onderdeel.

