Femke Bol is dolbij na het voltooien van de unieke dubbelslag op de EK atletiek in München. De 22-jarige Nederlandse was vrijdag na het goud op de 400 meter ook de snelste op de 400 meter horden.

"Ik ben zo blij en stiekem een klein beetje opgelucht", zei Bol kort na haar optreden in het Olympiastadion voor de camera van de NOS. "Ik heb het gewoon gedaan."

Bol maakte haar favorietenrol waar met een tijd van 52,67 seconden, een kampioenschapsrecord. Achter Bol werd Viktoriya Tkachuk uit Oekraïne op ruime achterstand tweede in 54,30.

"Ik voelde me vandaag weer heel goed. Dat is ook te zien aan deze tijd", reageerde Bol. "Ik ben geen machine, maar misschien lijkt het er dit toernooi toch een beetje op."

Femke Bol viert de EK-titel met haar ouders. Femke Bol viert de EK-titel met haar ouders. Foto: ANP

'Weet niet of ik dit ooit nog ga doen'

Bol schreef met haar tweede EK-goud atletiekgeschiedenis. In de 88-jarige geschiedenis van de EK atletiek slaagde geen enkele vrouw erin goud te veroveren op zowel de 400 meter als de 400 meter horden.

"Zeker na de 400 meter zei iedereen: 'op de horden doe je het wel even'. Maar dan moet je scherp blijven", zei Bol. "Het zijn twee compleet andere onderdelen. De enige overeenkomst is dat je bij beide onderdelen enorm verzuurt."

"Ik heb nooit geweten dat ik dit kon en weet ook niet of ik dit ooit nog ga doen", antwoordde Bol op de vraag of de combinatie van beide onderdelen voor herhaling vatbaar is. "Ik weet ook niet of het me ooit nog zou lukken als ik het nog eens zou proberen."

Bol kan zaterdagavond zelfs een derde gouden medaille winnen wanneer ze met de Nederlandse ploeg in actie komt op de 4x400 meter. De finale op dit onderdeel begint om 21.45 uur.