Tony van Diepen heeft zich vrijdagavond bij de EK atletiek in München niet gekwalificeerd voor de finale van de 800 meter. De Nederlander eindigde in de halve eindstrijd met een tijd van 1.47,64 op de zesde plek. Na afloop gaf hij aan last te hebben gehad van maagkrampen.

Van Diepen plaatste zich donderdag voor de halve eindstrijd door in de derde serie een tijd van 1.47,67 te lopen. Hij liep vrijdag een soortgelijke tijd, maar dit was niet voldoende voor de finale.

De 26-jarige Van Diepen eindigde in de tweede halve finale als zesde. De eerste drie van de race plaatsten zich sowieso voor de finale. De nummers vier en vijf, Ben Pattison (1.46,95) en Eliott Crestan (1.47,13), kwalificeerden zich op basis van hun tijd voor de eindstrijd.

"Ik voelde me niet lekker. Ik moest vijf minuten voor de start nog naar het toilet met maagkrampen", zei Van Diepen na afloop bij de NOS. "Ik heb iets verkeerds gegeten of het is iets anders, in ieder geval zit ik niet lekker in mijn lichaam. Ik heb er het beste van gemaakt, maar ik miste duidelijk de power."

Bij de WK atletiek van vorige maand in het Amerikaanse Eugene strandde Van Diepen ook in de halve finales. Hij eindigde toen ook als zesde in zijn serie.