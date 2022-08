Lieke Klaver is er vrijdagavond bij de EK atletiek in München niet in geslaagd een medaille te pakken op de 200 meter. De 23-jarige Nederlandse eindigde in de finale als vijfde. Tony van Diepen strandde in de halve finales van de 800 meter.

Klaver gold voorafgaand aan de finale als kanshebber voor een medaille, maar de Nederlands kampioene kwam vrijdag tekort voor een podiumplaats. Ze eindigde met een tijd van 22,88 seconden als vijfde.

Na afloop baalde Klaver vooral van haar start. "Jeetje, ik kwam gewoon als laatste die bocht uit", reageerde ze bij de NOS. "Ik voelde al snel dat het niet de top drie werd. Het was niet een van mijn beste uitvoeringen. Natuurlijk hoopte ik op een derde plek."

De Zwitserse Mujinga Kambundji pakte het goud met een tijd van 22,32. De Britse Dina Asher-Smith (22,43) en de Deense Ida Karstoft (22,72) completeerden het podium. Klaver komt zaterdag nog uit op de 4x400 meter estafette.

Tony van Diepen ontbreekt in de finale van de 800 meter. Foto: Getty Images

Van Diepen niet naar finale 800 meter

In de halve finales van de 800 meter bij de mannen kon Van Diepen zich niet plaatsen voor de eindstrijd. De Nederlander eindigde met een tijd van 1.47,64 op de zesde plek.

De eerste drie van elke halve finale plaatsten zich sowieso voor de eindstrijd. De nummers vier en vijf, Ben Pattison (1.46,95) en Eliott Crestan (1.47,13), kwalificeerden zich op basis van hun tijd voor de eindstrijd.

"Ik voelde me niet lekker. Ik moest vijf minuten voor de start nog naar het toilet met maagkrampen", zei Van Diepen na afloop bij de NOS. "Ik heb iets verkeerds gegeten of het is iets anders, in ieder geval zit ik niet lekker in mijn lichaam. Ik heb er het beste van gemaakt, maar ik miste duidelijk de power."